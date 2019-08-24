«Весь черный»: Жена Петра Мамонова раскрыла подробности госпитализации музыканта

Ещё позавчера, 22 августа, Петр Мамонов выступал в рюмочной «Зюзино», а теперь слёг с инфарктом миокарда. Жена музыканта сообщила, что скорая отвезла звезду фильмов «Остров», «Такси-блюз» и «Царь» в Первую Градскую больницу. Мамонову резко поплохело ночью.

- Я только вышла из 15 отделения реанимации Первой Градской, - рассказала «КП» Ольга Мамонова, жена музыканта. - Мужа не видела, он в палате. Врачи сказали, что состояние стабильное, он под присмотром. Операцию не делали. Ему стало плохо ночью, мы были в деревне. Я открыла окно. Он говорит: «Нет, совсем плохо». Я спрашиваю: «Давай скорую?». Нет, отвечает, должно пройти. Утром смотрю, он весь черный. Еле запихнула в машину. Привезла в Москву, домой на Большой Каретный. Вызвали скорую. Они говорят: «Да у вас инфаркт!». Вот и отвезли в Первую Градскую, положили в реанимацию. Сейчас состояние стабильное.

Ещё позавчера Петр Мамонов выступал в рюмочной «Зюзино», а теперь слёг с инфарктомФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Главврач Первой Градской, кардиолог Алексей Свет по этическим соображениям раскрыть подробности состояния артиста отказался.

Желаем Петру Николаевичу скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/474642" frameborder="0"></iframe> Актер Петр Мамонов раньше был лифтером, а теперь собирается стать столяром.ВИДЕО: Екатерина РОМАНОВА

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