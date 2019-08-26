Кремль: Путин пока не принял решение по амнистии к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин пока не сформировал четкую позицию касательно проведения амнистии в честь празднования 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока нет никаких решений на этот счет", — сказал представитель Кремля в понедельник, 26 августа.
Тем временем, Совет по правам человека при президенте России уже разработал два варианта списков заключенных, которые могут быть освобождены. Сайт kp.ru писал, что сейчас документы находятся на стадии обсуждения и утверждения наиболее оптимального проекта. Он будет передан Владимиру Путину лишь после доработки.
На настоящий момент известно, что СПЧ не будет дополнять уголовную амнистию административной, как это было сделано в прошлый раз. Других подробностей глава Совета Михаил Федотов не раскрыл.
ИСТОЧНИК KP.RU