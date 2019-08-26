СЕГОДНЯ 15:18 2019-08-26T15:59:09+03:00

Российский адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ уже определена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом списки для обмена украинских и российских граждан не утверждены

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Адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин рассказал о том, что уже выбрана дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

При этом списки для обмена украинских и российских граждан не утверждены.

- Дата обмена известна, ждем, - подчеркнул Рыбин.

При этом адвокат отказался ее назвать, пояснив, что дата будущего обмена "пока не для разглашения", пишет "ТАСС".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена лиц, удерживаемых в РФ и на Украине. По его словам, результаты должны появиться уже в ближайшие дни.

Также на днях адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что трое граждан РФ, проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в ближайшее время. В это время в пунктах сбора находятся еще несколько граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU