Российский адвокат сообщил, что дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ уже определена
Адвокат нескольких находящихся на Украине граждан России Валентин Рыбин рассказал о том, что уже выбрана дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
При этом списки для обмена украинских и российских граждан не утверждены.
- Дата обмена известна, ждем, - подчеркнул Рыбин.
При этом адвокат отказался ее назвать, пояснив, что дата будущего обмена "пока не для разглашения", пишет "ТАСС".
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена лиц, удерживаемых в РФ и на Украине. По его словам, результаты должны появиться уже в ближайшие дни.
Также на днях адвокат Валентин Рыбин заявил о том, что трое граждан РФ, проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в ближайшее время. В это время в пунктах сбора находятся еще несколько граждан России.
ИСТОЧНИК KP.RU