2019-08-23T11:56:02+03:00
Политика

Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в РФ и на Украине

Украинский лидер надеется, что первые результаты будут в ближайшие время
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в России и на УкраинеЗеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых в России и на УкраинеФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично занимается вопросом обмена лиц, удерживаемых в России и на Украине. По его словам, результаты должны появиться уже в ближайшие дни.

«Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», - сказал украинский лидер.

Напомним, 22 августа адвокат Валентин Рыбин рассказал о том, что трое россиян, проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в ближайшее время, а в пунктах сбора находятся еще несколько граждан России. Позже в Кремле подтвердили, что российский и французский лидеры, Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсуждали вопрос обмен удерживаемых в России и на Украине.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по последней информации, Киев и Москва обсуждают формулу 33 на 33 человека без учета главного редактора украинского РИА-Новости Кирилла Вышинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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