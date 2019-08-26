Эксперты МВД выяснили, что задержанный зампрокурор из Чеченской республики вез с собой лекарство "Уротропин" для своего отца
Эксперты МВД РФ проверили содержимое пакетика, который в понедельник, 26 августа, в аэропорту "Внуково" изъяли у зампрокурора Шатойского района Чечни Дениса Хучиева.
Оказалось, что мужчина вез с собой легальный лекарственный препарат "Уротропин" в порошке для своего больного отца. Именно на него среагировала служебная собака, показав, что внутри могут быть наркотические вещества.
Для проведения экспресс-тестов Хучиеву пришлось задержаться в Москве на несколько часов, сообщили kp.ru собственные источники. Спустя некоторое время
Ранее сайт kp.ru писал о том, что несколькими часами ранее в московском аэропорту «Внуково» задержали зампрокурора из Чеченской республики с подозрительным белым порошком. Вещество, похожее на наркотики, изъяли и направили на экспертизу, но Денис Хучиев, уверял, что это лекарство.
ИСТОЧНИК KP.RU