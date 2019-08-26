Во «Внуково» задержали зампрокурора из Чеченской республики с подозрительным белым порошком

Обычная процедура досмотра личных вещей в аэропорту «Внуково» в понедельник, 26 августа, закончилось громким скандалом. У одного из пассажиров в сумке обнаружили белый порошок. Сотрудники вызвали кинологов. Специально обученная собака подтвердила догадки, что вещество может быть наркотиком.

А вот сам пассажир на вопросы отвечать не спешил. Вместо этого он достал из кармана служебное удостоверение. Так и выяснилось, что подозрительный мужчина — Денис Хучиев, заместитель прокурора Шатойского района Чечни. Но корочка от ответственности его не спасет.

- Порошок был упакован в несколько пакетов. Сейчас вещество изъято и направлено на экспертизу. Результаты будут готовы в ближайшее время, - сообщил «КП» особенный источник в правоохранительных органах.

Сам Хучиев, который должен был лететь в Назрань, сейчас дает показания следователям. Он уверяет, что порошок — это лекарство, которое его якобы попросили передать для ребенка с онкологическим заболеванием.

- По данному факту проводится проверка, - подтвердили информацию в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

О самом Денисе Хучиеве известно немного. Он брат председателя Правительства Чеченской республики Муслима Хучиева.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Зампрокурора Чечни задержали с наркотическим порошком в аэропорту Москвы

В прокуратуре Чечни уже выясняют подробности случившегося:

- Но пока никак комментировать не можем, - сказал "КП-Северный Кавказ" старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Адам Сельмурзаев (подробности)