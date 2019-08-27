2019-08-27T11:09:04+03:00
Политика

ВМФ на Курилах и Камчатке оснастят разведывательными беспилотниками

В перспективе планируется создание еще одной — ударной версии летательного аппарата
Ася РОМАНЧУК
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Морфлот получит новейшие беспилотникиМорфлот получит новейшие беспилотникиФото: Александр ГЛУЗ
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На вооружение военно-морского флота России поступят новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Альтиус». Они предназначены для разведки и целеуказания. За счет дальности полета, беспилотник способен обнаруживать цель за тысячи километров от российского берега.

Решение о создании «Альтиуса» было принято в начале 2019-го. В этом году дроны разместят на Камчатке и Курилах. Они будут использоваться не только для работы ВМФ, но и для оказания помощи спасателям в поисках потерпевших крушение судов, а также для мониторинга экологической ситуации.

На сегодняшний день «Альтиус» — крупнейший беспилотник российского производства. Его длина — 11,6 м, размах крыльев достигает 28,5 м. Он способен летать на протяжении двух суток в радиусе 10 километров на высоте 12 км при скорости крейсера 150-200 км/ч.

По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ Валентина Селиванова, «Альтиус»смогут выполнять опасные миссии, не подвергая риску человеческие жизни. В случае необходимости флот сможет нанести удары более эффективно.

Новый беспилотник сможет сам находить цели в море и прибрежной зоне, наводить на них вооружение, а также отслеживать ситуацию после нанесения ударов. Управлять дроном можно через спутниковый канал связи, благодаря чему радиус его применения становится почти неограниченным.

— В настоящее время у ВМФ сложилась сложная ситуация с разведывательной авиацией, — подчеркнул военный эксперт Дмитрий Болтенков в комментарии "Известиям". — В современных условиях американские стратегические разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk постоянно летают возле Крыма.

С появлением беспилотников дальнего радиуса действия российские разведчики смогут пройти недалеко от Аляски. Если, к примеру, дроны будут развернуты на Камчатке, то это позволит оперативно вскрывать местоположение развертывания кораблей США. В планах создание еще одного вида такого беспилотника — ударного.

Если «Альтиус»-разведчика будут отличать инновационные сверхдальние радиолокаторы и оптико-электронные системы, то ударный БПЛА оснастят противокорабельной ракетой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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