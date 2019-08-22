Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"
Российское министерство обороны разместило видео первого полета разведывательного беспилотника "Форпост-Р".
Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р».
На кадрах показан пробег летального аппарата по ВПП, его взлет, а также успешная посадка.
Беспилотник является лицензионной копией израильского летательного аппарата, собираемого для Минобороны России на Уральском заводе гражданской авиации, пишет "РИА-Новости".
Сообщается, что со следующего года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется поставка "Форпоста-Р" в российские войска.
В военном ведомстве отметили, что новая версия беспилотника собрана полностью на отечественной элементной базе с улучшенными характеристиками.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник. По сообщениям двух анонимных источников, БПЛА был сбит накануне в провинции Дамар.
ИСТОЧНИК KP.RU