СЕГОДНЯ 18:08 2019-08-22T18:30:20+03:00

На опубликованных кадрах показан пробег летательного аппарата по взлетно-посадочной полосе [видео]

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Российское министерство обороны разместило видео первого полета разведывательного беспилотника "Форпост-Р".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727533" frameborder="0"></iframe> Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р».

На кадрах показан пробег летального аппарата по ВПП, его взлет, а также успешная посадка.

Беспилотник является лицензионной копией израильского летательного аппарата, собираемого для Минобороны России на Уральском заводе гражданской авиации, пишет "РИА-Новости".

Сообщается, что со следующего года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется поставка "Форпоста-Р" в российские войска.

В военном ведомстве отметили, что новая версия беспилотника собрана полностью на отечественной элементной базе с улучшенными характеристиками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник. По сообщениям двух анонимных источников, БПЛА был сбит накануне в провинции Дамар.

ИСТОЧНИК KP.RU