2019-08-22T18:30:20+03:00
Политика

Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"

На опубликованных кадрах показан пробег летательного аппарата по взлетно-посадочной полосе [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника "Форпост-Р"Фото: скриншот с видео
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Российское министерство обороны разместило видео первого полета разведывательного беспилотника "Форпост-Р".

Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р».

На кадрах показан пробег летального аппарата по ВПП, его взлет, а также успешная посадка.

Беспилотник является лицензионной копией израильского летательного аппарата, собираемого для Минобороны России на Уральском заводе гражданской авиации, пишет "РИА-Новости".

Сообщается, что со следующего года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации начнется поставка "Форпоста-Р" в российские войска.

В военном ведомстве отметили, что новая версия беспилотника собрана полностью на отечественной элементной базе с улучшенными характеристиками.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник. По сообщениям двух анонимных источников, БПЛА был сбит накануне в провинции Дамар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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