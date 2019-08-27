Леонардо Ди Каприо выделил 5 миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами в Амазонии

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-27T11:28:00+03:00

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Лесные пожары в Бразилии принимают такие масштабы, что их уже видно из космоса. Американский астронавт Лука Пармитано сфотографировал дым от лесных пожаров в Амазонии с борта МКС и разместил фото в твиттер.

Пожары в Амазонии видно из космосаФото: twitter.com

Пользователи соцсетей делятся не менее пугающими фото - кенгуру, пытаясь спастись, бегут из горящих лесов к воде и погибают от утопления.

Правительство Бразилии даже отозвало послов в связи с чрезвычайной ситуацией. Не отреагировать на ЧП не мог известный зоозащитник и экологический активист Леонардо Ди Каприо. Американский актер сделал заявление через свой экологический фонд Earth Alliance. Вместе с другими меценатами он создал фонд по спасению лесов Амазонии.

- На этой неделе более 9 000 лесных пожаров уничтожают незаменимые ландшафты всей Бразилии, - сказано в сообщении. – Чтобы спасти зеленые легкие планеты мы перечисляем первоначальную сумму в наш фонд – 5 миллионов долларов. Эти средства будут распределены между местными партнерами и коренными общинами, защищающими Амазонку.

Экологическое движение Ди Каприо основал 20 лет назад. За это время финансировал множество проектов. Например, в прошлом году привлек около 100 миллионов долларов на борьбу с изменением климата. К осароносному актеру в этом году обращались и россияне с просьбой спасти Байкал.

ИСТОЧНИК KP.RU