Леонардо Ди Каприо выделил 5 миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами в Амазонии
Лесные пожары в Бразилии принимают такие масштабы, что их уже видно из космоса. Американский астронавт Лука Пармитано сфотографировал дым от лесных пожаров в Амазонии с борта МКС и разместил фото в твиттер.
Пожары в Амазонии видно из космосаФото: twitter.com
Пользователи соцсетей делятся не менее пугающими фото - кенгуру, пытаясь спастись, бегут из горящих лесов к воде и погибают от утопления.
Правительство Бразилии даже отозвало послов в связи с чрезвычайной ситуацией. Не отреагировать на ЧП не мог известный зоозащитник и экологический активист Леонардо Ди Каприо. Американский актер сделал заявление через свой экологический фонд Earth Alliance. Вместе с другими меценатами он создал фонд по спасению лесов Амазонии.
- На этой неделе более 9 000 лесных пожаров уничтожают незаменимые ландшафты всей Бразилии, - сказано в сообщении. – Чтобы спасти зеленые легкие планеты мы перечисляем первоначальную сумму в наш фонд – 5 миллионов долларов. Эти средства будут распределены между местными партнерами и коренными общинами, защищающими Амазонку.
Экологическое движение Ди Каприо основал 20 лет назад. За это время финансировал множество проектов. Например, в прошлом году привлек около 100 миллионов долларов на борьбу с изменением климата. К осароносному актеру в этом году обращались и россияне с просьбой спасти Байкал.
ИСТОЧНИК KP.RU