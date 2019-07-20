"Ты же русский по бабуленьке": атаковавшие Леди Гагу россияне штурмуют Ди Каприо

Россияне, вдоволь нарезвившись в Инстаграме Леди Гаги из-за того, что певица увела актера Брэдли Купера у супермодели Ирины Шейк, неожиданно переключились на аккаунт Леонардо Ди Каприо. Сетевые непоседы и активисты решили ни много ни мало - спасти Байкал.

В последние сутки "гагачат" переехал в комментарии к Леонардо Ди Каприо, который не раз признавал, что гордится своим русским происхождением, а также активно борется за экологию. Он является основателем фонда по защите окружающей среды и регулярно пишет о проблемах в этой сфере. Поэтому россияне просят звезду фильма "Выживший" вмешаться и поддержать стихийный флешмоб.

Все началось с администратора аккаунта, который посвящен городу Улан-Удэ в республике Бурятия. По его словам, комментарии под фото Леди Гаги являются "хохмой", о которой узнал весь мир. Но таким образом можно привлечь внимание к важным проблемам.

В комментариях к публикациям голливудской звезды с русскими корнями неравнодушные россияне оставляют просьбы о помощи, сопровождая их хэштегами #спастибайкал #байкалнаш #savebaikal. Все сообщения связаны с загрязнением Байкала.

Недовольные граждане решили бить тревогу, так как уверены: если им удастся обратить внимание голливудской звезды на проблемы своего региона, Леонардо обязательно поможет. "Нам больше не на кого надеяться, родненький ты наш! В тебе русский дух, на 1/4 ты русский, мы верим, что ты спаситель Байкала", "Левушка! Спаси наш Байкал! Просим всей Россиюшкой", "Леочко, да услышь ты нас наконец! Молим тебя о спасении великолепного озера Байкал", "Leo! После фильма «Начало» полюбила тебя всем сердцем! Переживали всем миром по поводу твоего «Оскара»! Не подведи нас! Помоги спасти Байкал!", - пишут пользователи.

leonardodicaprio All that a grizzly bear from Alaska should worry about is its next meal, saving energy, the whereabouts of other bears, and gaining weight for the long winter hibernation ahead...

Актера спрашивают: "Лео, ты пробовал омуля?", "Плиз хэлп то сэйв ит! Надеюсь, ты андерстэнд?".

Как и в случае с Леди Гагой, не обошлось и без комичных записей: "У тебя же бабуля русская, ты наша кровинушка", "Мы Россией всей топили, чтобы «Оскара» вручили. «Оскар» дали, мир признал. Заступитесь за Байкал!", "Ах, байкальская вода! Чистая, прозрачная. Я девчонка молода. Посмотрите - смачная", "Leo, я твоя русская Бабушка. Прилетай спасать Байкал и на «Пусть говорят» разбираться с ДНК", "В школе мне так и не купили топик с «Титаником», но у меня был значок Лео, я знаю, ты сможешь помочь, ты непотопляемый", "Лева! Мы всю молодость на тебя потратили, носили футболки с твоим лицом и знаем «Титаник» на зубок. Голубчик, обрати на Байкал внимание, будь так добр", "Левчик, я каждый раз плачу, когда вижу тебя тонущего на двери в океане, хоть халат выжимай. Ты же для нас как родной", "Лео, ты же русский по бабуленьке. Ты запрограммирован страдать по березкам, нивушкам и медведям. Спаси Байкал, он частично и твой тоже. Отблагодарим, как сможем!".

Пока знаменитый актер хранит молчание. Но российские пользователи искренне надеются, что звезда откликнется на озвученную проблему.

Напомним, "гагачат", превратился в место для общения и стихийного братания жителей постсоветских республик, где публиковались объявления о продаже гаражей, рецепты бешбармака и борща, прогнозы погоды, обзоры автомобильных пробок и другие полезные советы. Англоязычные СМИ объявили русскоязычных пользователей соцсетей "троллями".

Первые комментарии на русском языке в блоге эпатажной звезды появились после того, как таблоиды сообщили о ее романе с актером Брэдли Купером, недавно расставшимся с российский моделью Ириной Шейк. Поклонники челябинской красавицы упрекали разлучницу и уверяли: "Вернули Крым, вернем и Брэдлика", называли певицу "угонщицей" и "козой".

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