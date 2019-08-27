Россия сможет поставлять говядину в Бразилию: доступ на рынок получали четыре года

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-27T16:03:15+03:00

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Россельхознадзор с 2015 года пытался получить доступ для российской говядины на бразильский рынок. Спустя четыре года разрешение, наконец, было получено.

- Ветеринарный сертификат подписан 27 августа, - сообщили в ведомстве.

Пока право возить в Бразилию этот вид мяса получил только один предприниматель, он ведет хозяйство в Брянской области. Позже число экспортеров увеличат.

В среднем житель нашей планеты съедает 43 килограмма мяса разных видов в год. Причем уровень его потребления в разных странах отличается в разы. Больше всего мяса едят американцы – 120 килограммов в год. Россия к числу стран-мясоедов не относится – каждый россиянин в среднем потребляет 62,9 килограмма в год. В Бразилии говядина вообще считается более демократичным видом мяса, чем курятина.

ИСТОЧНИК KP.RU