Наше и не наше мясо: что едят в России и в мире

МЯСОЕДЫ И ВЕГАНЫ

По данным ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), в среднем житель нашей планеты съедает 43 кг мяса разных видов в год. При этом уровень его потребления в разных странах отличается в разы.

Например, в США среднестатистический житель ест порядка 120 кг мяса в год. А в Бангладеш - в 30 раз меньше. Всего 4 кг. Такие данные приводит газета The Telegraph, которая на основе статистики ООН составила рейтинг стран-«мясоедов» и «вегетарианцев». США в нем лидер среди мясоедов, далее следуют Кувейт и Австралия (см. графику).

Самые вегетарианцы, помимо Бангладеш, живут в Индии. Что и неудивительно: страна священных коров. На третьем месте Бурунди.

Из рейтинга, впрочем, ясно видно, что степень «мясоедства» определяется не столько религиозными убеждениями, сколько достатком. В лидерах по потреблению мяса - богатые страны. А в первой десятке стран-«вегетарианцев» преобладает Африка.

Россия в этом списке примерно посередине. Согласно рейтингу The Telegraph, мы потребляем 62,9 кг в год на человека. Российские источники, включая Росстат, приводят несколько большие цифры - 71 - 74 кг. Это примерно соответствует рекомендациям Минздрава - 70 - 75 кг в год.

Наиболее низким потребление мяса у нас было в 90-х, когда оно упало до 46 кг в год. Затем потихоньку росло, достигнув пика (76 кг на человека, по оценкам Росстата) в 2013 году.

В 2015 - 2016 годах оно несколько снизилось, в 2017-м опять увеличилось.

Автор: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВАМ КУРИЦУ, СВИНИНУ ИЛИ ГОВЯДИНУ?

Тенденции по всему миру примерно одинаковы. Говядина считается более дорогим мясом, которое не всем по карману. Регулярно ее едят всего 20 - 30% всех мясоедов. Свинина (там, где ее едят) и курятина более демократичны и наиболее популярны. Баранина и козлятина не везде известны, для многих стран это скорее экзотика. В среднем, по данным ФАО, в мире съедается 16 кг свинины, 15 кг птицы, 9 кг говядины, 2 кг баранины и козлятины в год на человека.

Конечно, есть «особые» страны. В Новой Зеландии, например, более всего популярна говядина - ее там едят по 20 кг в год на человека. Что и неудивительно - там ее и производится достаточно много. Похожая ситуация в Бразилии, где говядина довольно долго считалась более демократичным видом мяса, чем курятина, и стоила значительно дешевле.

Так или иначе, по данным ФАО, больше в мире в прошлом году было произведено свинины - 118 млн. тонн. На втором месте птица - тоже около 118 млн. На третьем - с очень большим отрывом - говядина, около 70 млн. тонн.

А для индийцев фруктовый салатик - самое что ни на есть праздничное блюдо. А для индийцев фруктовый салатик - самое что ни на есть праздничное блюдо. Фото: ZUMApress.com

ПЕРЕХОДИМ НА ПТИЦУ

У нас в стране тенденции не особо отличаются от общемировых. Больше всего мы сейчас едим мяса птицы. Его же больше всего и производим сами. За пять лет, с 2013 по 2017 год, отечественное производство мяса птицы выросло более чем на треть. Если 15 лет назад Россия обеспечивала себя этим видом мяса на 40%, то сейчас - на 97%, то есть практически полностью (более того, 3% с лишним произведенной птицы уже идет на экспорт - и эта доля стремительно наращивается).

На втором месте свинина. Ее производство за последние годы также увеличилось.

А вот потребление говядины в последние годы снижается. По оценкам аналитического центра Milknews, с 2013 года оно уменьшилось на 15,8%. Это притом что общий объем потребления мяса всех видов, напротив, вырос - на 1,9%.

Как объясняют эксперты, все просто: в кризис население переключилось на более дешевые виды мяса. А это прежде всего курица. Все с того же 2013 года объем потребления мяса птицы на человека вырос на 13%, это рекордный показатель.

В 2018 году тенденции остались теми же. По данным Аналитического центра торговой платформы АГРО24, по итогам первого полугодия 2018 года потребление мяса в целом увеличилось на 0,9%. При этом свинины - на 1,1%, птицы - на 1,3%.

- Рост потребления именно этих видов мяса обусловлен стабильным снижением оптовых и розничных цен на свинину и птицу, который произошел из-за расширения производства. В начале года даже говорили о перепроизводстве мяса птицы и свинины, - рассказывает Александр Волчек, руководитель торговой платформы АГРО24. - В этом плане 2017 год был очень тяжелым для производителей. Чтобы сбыть свою продукцию, они были вынуждены постоянно снижать отпускную цену. Среди предприятий, не способных вытянуть эту конкуренцию, наблюдалось много обанкроченных хозяйств и тех, кто предлагал более крупным агрохолдингам их выкупить. Зато у торговых сетей появилась возможность закупать эти виды мяса ниже их себестоимости.

Для потребителя это, конечно, хорошо. Но... С середины 2018 года наблюдается что-то вроде коррекции. Темпы наращивания производства птицы замедлились, после нескольких лет падения розничные цены на курятину в годовом измерении (октябрь 2018-го к октябрю 2017-го) увеличились, по данным Росстата, почти на 12%.

Автор: Катерина МАРТИНОВИЧ

Проблема в том, что отечественные производители по-прежнему сильно зависят от импортной составляющей: закупок бройлеров, оборудования, ветпрепаратов и т. п. Поэтому снижение курса рубля, которое, с одной стороны, делает наших производителей более конкурентоспособными и приятными для наших потребителей в сравнении с зарубежными поставщиками, с другой стороны, приводит к прямо противоположным последствиям, поскольку себестоимость отечественной продукции растет.

Тем не менее курятина остается самым дешевым и доступным мясом на нашем рынке (см. «Справку «КП»). По данным Nielsen Россия, она лидирует и в структуре продаж развесного сырого мяса: более 80% от всего проданного в мясных отделах в натуральном выражении и более 70% - в денежном.

ВЕГЕТАРИАНЦЫ У НАС В МЕНЬШИНСТВЕ

Как свидетельствуют эксперты, мясо в том или ином виде все равно остается в рационе абсолютного большинства наших граждан.

- Согласно нашим данным, среди россиян придерживаются вегетарианской или веганской диеты около 3%, - утверждает Марина Лапенкова, эксперт Nielsen Россия. - Для ретейлеров мясная категория имеет особое значение: 55% российских потребителей называют качественный мясной отдел крайне важным критерием выбора магазина.

Автор: Катерина МАРТИНОВИЧ

КСТАТИ

Накормим курятиной Африку?

Еще лет десять назад перспективы России как экспортера каких-то видов мяса вызывали разве что усмешку. Сейчас ситуация смешной уже вовсе не выглядит. Все чаще в пример приводят опыт Бразилии 70-х годов, всего за десятилетие превратившейся в одного из крупнейших в мире экспортеров курятины. До 1970 года мясо курицы в этой стране вообще было чем-то вроде дорогой экзотики, которую далеко не всегда могла себе позволить средняя семья. Но началось бурное развитие этого производства - и с 20 тыс. тонн в 1976 году экспорт мяса кур из Бразилии увеличился до 294 тыс. тонн в 1981 году. Более чем в 10 раз. Успехи на курином фронте во многом поспособствовали бурному экономическому росту, который случился в стране в это время.

Темпы развития производства мяса птицы в России в последние годы напоминают бразильские. Эксперты отмечают, что и развитие экспортного направления в торговле курятиной уже напоминает по динамике бразильский сценарий. Важно и то, что если в производстве говядины России сложно конкурировать с латиноамериканскими странами в силу климата, то с курятиной таких проблем нет.