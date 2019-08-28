Китай не пустил военный корабль США в свой порт
Власти Китая запретили американскому военному кораблю заходить в портовый город Циндао. Командование эсминца заранее направило соответствующий запрос в республику, но получило отказ. Об этом сообщил чиновник из Пентагона.
Согласно его данным, военное судно должно было войти в порт в воскресенье, 1 сентября. При этом до настоящего момента американские эсминцы неоднократно и без проблем подходили к берегам Китая.
Как сообщил источник агентства Reuters, последний раз это было несколько лет назад. В случае же с портом Циндао срок еще больше - три года. В 2016-м сюда заходил ракетный эсминец ВМС США Benfold.
Сайт kp.ru писал, что несколько месяцев назад Китай вновь высказал недовольство действиями американцев в Индо-Тихоокеанском регионе. Дело в том, что эсминцы США постоянно проходят через Тайваньский пролив, считая его свободным и не спрашивая на то разрешения у Пекина.
ИСТОЧНИК KP.RU