2019-08-28T09:31:49+03:00
Политика

Китай не пустил военный корабль США в свой порт

Эсминец собирался подойти к побережью города Циндао, но получил отказ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай запретил военному кораблю США заходить в порт ЦиндаоКитай запретил военному кораблю США заходить в порт ЦиндаоФото: REUTERS
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Власти Китая запретили американскому военному кораблю заходить в портовый город Циндао. Командование эсминца заранее направило соответствующий запрос в республику, но получило отказ. Об этом сообщил чиновник из Пентагона.

Согласно его данным, военное судно должно было войти в порт в воскресенье, 1 сентября. При этом до настоящего момента американские эсминцы неоднократно и без проблем подходили к берегам Китая.

Как сообщил источник агентства Reuters, последний раз это было несколько лет назад. В случае же с портом Циндао срок еще больше - три года. В 2016-м сюда заходил ракетный эсминец ВМС США Benfold.

Сайт kp.ru писал, что несколько месяцев назад Китай вновь высказал недовольство действиями американцев в Индо-Тихоокеанском регионе. Дело в том, что эсминцы США постоянно проходят через Тайваньский пролив, считая его свободным и не спрашивая на то разрешения у Пекина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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