Южная Корея проверит воду после сообщений об утечке радиации в КНДР

СЕГОДНЯ 10:08 2019-08-28T10:08:37+03:00

Опасные отходы могли попасть в море с северокорейского завода по обогащению урана

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Южнокорейские СМИ сообщили об утечке радиоактивных отходов с расположенного в КНДР завода по обогащению урана. Предполагается, что опасный концентрат был сброшен в реку Рёсон в районе уезда Пхёнсан.

Правительство Южной Кореи намерено проанализировать образцы морской воды, собранные на границе с КНДР, на предмет радиоактивности. Об этом сообщил представитель министерства объединения Ли Сан Мин.

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ИСТОЧНИК KP.RU