Южная Корея: КНДР остановила работу ядерного реактора в Йонбёне

СЕГОДНЯ 16:10 2019-03-05T16:10:09+03:00

В Южной Кореи завили об отсутствие признаков активности ядерного реактора в северокорейском Йонбёне Фото: REUTERS

В Сеуле сообщили, что их разведслужбы совместно с США ведут постоянный мониторинг ситуации на объектах в КНДР

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С конца прошлого года Северная Корея не использует экспериментальный легководный реактор мощностью 5 МВт в ядерном центре Йонбен, провинция Пхёнан-Пукто. Соответствующие заявление сделали депутаты парламента Республики Корея по итогам заседания Комитета по разведке во вторник, 5 марта, где был представлен отчет Национальной разведслужбы страны (НРС).

«Пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне остановлен с конца 2018 года, и нет никаких признаков подготовки к возобновлению его работы», - передает слова депутатов агентство Yonhap.

Парламентарии отмечают отсутствие следов активности и на ядерном полигоне в уезде Пхунгери, тоннели и служебные постройки на котором были взорваны в мае прошлого года.

Представители Национальной разведслужбы сообщили депутатам, что совместно с агентствами Соединённых Штатов они «ведут постоянный мониторинг ситуации на северокорейских объектах». Как заявили представители НРС они также следят за ситуацией на объектах, о ликвидации которых поднял вопрос президент США Дональд Трамп в ходе встречи с лидером Северной Кореи Чен Ыном в Ханое.

Ранее южнокорейский телеканал YTN, опубликовавший спутниковые снимки от 17 и 25 февраля и заявил, что Северная Корея могла возобновить работу пятимегаваттный ядерный реактор в исследовательском центре в Йонбёне.

ИСТОЧНИК KP.RU