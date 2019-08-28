Россияне задолжали за услуги ЖКХ свыше 560 млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-28T10:47:51+03:00

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За первый квартал этого года россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей, из них только 146,4 млрд рублей начислено за потребление тепла. Эксперты также собирали данные за водоснабжение и водоотведение, электричество, газ и плату за жилое помещение. В списке неплательщиков числятся физлица, ТСЖ, НКО, кооперативы и управляющие компании.

В Росстате пояснили, что в этом году долг за услуги ЖКХ высчитывали по двум параметрам: разделили кто платит напрямую ресурсоснабжающим организациям и тех, у кого контракт с управляющими компаниями.

Согласно прогнозам экспертов, улучшению ситуации будет способствовать переход физлиц на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями: деньги будут получать непосредственно поставщики ресурсов, а УК будут перечислены средства за жилые помещения.

В Минстрое отметили, что управляющие компании не доводят до «ресурсников» сотни миллиардов рублей. Еще одна из причин низкой платежной дисциплины — невысокие доходы граждан и постоянный рост коммунальных тарифов.

В этом году их повысили дважды: с 1 января — на 1,7% (в связи с ростом НДС) и с 1 июля — на 2,4%. В 2020 году изменения пройдут только с 1 июля, заверили в ФАС. Эксперты также отмечают, что увеличению долга способствует и введенная в этом году услуга за вывоз мусора. Россияне, как правило, не сразу начинают оплачивать новые платежки — также было и с оплатой счетов за капремонт, пишет газета "Известия"

ИСТОЧНИК KP.RU