Россияне задолжали за услуги ЖКХ свыше 560 млрд рублей
За первый квартал этого года россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей, из них только 146,4 млрд рублей начислено за потребление тепла. Эксперты также собирали данные за водоснабжение и водоотведение, электричество, газ и плату за жилое помещение. В списке неплательщиков числятся физлица, ТСЖ, НКО, кооперативы и управляющие компании.
В Росстате пояснили, что в этом году долг за услуги ЖКХ высчитывали по двум параметрам: разделили кто платит напрямую ресурсоснабжающим организациям и тех, у кого контракт с управляющими компаниями.
Согласно прогнозам экспертов, улучшению ситуации будет способствовать переход физлиц на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями: деньги будут получать непосредственно поставщики ресурсов, а УК будут перечислены средства за жилые помещения.
В Минстрое отметили, что управляющие компании не доводят до «ресурсников» сотни миллиардов рублей. Еще одна из причин низкой платежной дисциплины — невысокие доходы граждан и постоянный рост коммунальных тарифов.
В этом году их повысили дважды: с 1 января — на 1,7% (в связи с ростом НДС) и с 1 июля — на 2,4%. В 2020 году изменения пройдут только с 1 июля, заверили в ФАС. Эксперты также отмечают, что увеличению долга способствует и введенная в этом году услуга за вывоз мусора. Россияне, как правило, не сразу начинают оплачивать новые платежки — также было и с оплатой счетов за капремонт, пишет газета "Известия"
ИСТОЧНИК KP.RU