2019-08-28T12:46:30+03:00
Происшествия

Бар на юге Мексики закидали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека

Еще около 13 посетителей заведения пострадали во время пожара
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Инцидент произошёл поздно вечером в баре городе КоацакоалькосИнцидент произошёл поздно вечером в баре городе КоацакоалькосФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью один из баров в мексиканском городе Коацакоалькос на юге страны. Жертвами атаки стали не менее 23 человек, еще 13 пострадали.

Все произошло поздно вечером во вторник, 27 августа. По словам очевидцев, злоумышленники сначала открыли огонь по зданию, а потом начали закидывать внутрь "коктейли Молотова". В результате возникшего в баре пожара погибли 8 женщин и 15 мужчин. Также тяжелые ранения получили 13 человек.

Погибли 15 мужчин и 8 женщин Фото: REUTERS

Погибли 15 мужчин и 8 женщинФото: REUTERS

На месте инцидента работают медики и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. В официальных заявлениях пока не было информации о том, что бар действительно атаковали, передает Ahora.

Сайт kp.ru писал, что вначале этого года в Мексике произошло сразу несколько нападений на бары. Однако в обоих случаях злоумышленники врывались с оружием, а не закидывали здания "коктейлями".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Джонсон попросит Елизавету II остановить работу парламента до середины октября
Туроператоры рассказали, куда россияне поедут отдыхать осенью
Учителя в возрасте до 55 лет получат миллион рублей за переезд в село
Сразу два астероида приближаются к Земле
Опубликовано видео полета Су-57: истребитель исполнил «плоский штопор»
16 испанских детей лечились от язвы, а заработали «синдром оборотня»
Импортную органическую продукцию снимут с прилавков после 2020 года
Суд освободил Кирилла Вышинского из-под стражи
Полностью собрать ребенка в школу обойдется в 27 тысяч рублей
Москва и Анкара обсуждают поставку Су-35 или Су-57
В Совфеде оценили слова Волкера о возвращении РФ в состав G8
Глава МИД Ирана: Тегеран не желает роста напряженности в регионе
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога между Тбилиси и Москвой
В Азербайджане более 30 человек госпитализированы после отравления соком
Парламентарии предложили провести референдум о переходе на четырехдневку
Посольство РФ назвало причину отказа в выдаче виз двум сенаторам США
Маломобильных пассажиров будут поднимать в поезда с помощью новейшего устройства
Россияне задолжали за услуги ЖКХ свыше 560 млрд рублей
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли на неопределенный срок
Косачев: сенаторам США было отказано в визе из-за американских санкций
Южная Корея проверит воду после сообщений об утечке радиации в КНДР
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых российских семей