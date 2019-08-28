Бар на юге Мексики закидали "коктейлями Молотова": погибли 23 человека

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-28T12:46:30+03:00

Еще около 13 посетителей заведения пострадали во время пожара

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Неизвестные закидали бутылками с зажигательной смесью один из баров в мексиканском городе Коацакоалькос на юге страны. Жертвами атаки стали не менее 23 человек, еще 13 пострадали.

Все произошло поздно вечером во вторник, 27 августа. По словам очевидцев, злоумышленники сначала открыли огонь по зданию, а потом начали закидывать внутрь "коктейли Молотова". В результате возникшего в баре пожара погибли 8 женщин и 15 мужчин. Также тяжелые ранения получили 13 человек.

Погибли 15 мужчин и 8 женщинФото: REUTERS

На месте инцидента работают медики и правоохранители. Причины и обстоятельства случившегося выясняются. В официальных заявлениях пока не было информации о том, что бар действительно атаковали, передает Ahora.

Сайт kp.ru писал, что вначале этого года в Мексике произошло сразу несколько нападений на бары. Однако в обоих случаях злоумышленники врывались с оружием, а не закидывали здания "коктейлями".

ИСТОЧНИК KP.RU