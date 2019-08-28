СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-28T12:31:23+03:00

Они подойдут на минимальное расстояние к 14 сентября

Изменить размер текста: A A

Сразу два астероида приближаются к Земле. В американском управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отследили маршрут небесных тел.

На минимальном расстоянии от Земли они будут 14 сентября.

Диаметр астероида 2000QW7 составляет от 290 до 650 метров, второй носит название 2010CO1, он чуть меньше собрата и его диаметр колеблется от 120 до 260 метров.

К концу второй недели сентября они приблизятся к Земле на 5,3 миллиона километров.

В Московском планетарии призвали не паниковать из-за данного сообщения и не опасаться, так как это очень большое расстояние.

В свою очередь в Роскосмосе поясняют, что потенциально опасным считается дистанция в 384 тысячи километров, именно это расстояние от поверхности Земли до Луны, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что астероид 2006 QV89 может врезаться в Землю уже в нынешнем году. А может и не врезаться. Ждать осталось не долго. Как дело повернется, станет окончательно ясно уже 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU