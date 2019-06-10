9 сентября 2019 года вероятен удар астероида

Астероид 2006 QV89 может врезаться в Землю уже в нынешнем году. А может и не врезаться. Ждать осталось не долго. Как дело повернется, станет окончательно ясно уже 9 сентября. В этот день космическая глыба окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты. Из расчетов, основанных на имеющейся информации, следует, что она пролетит мимо Однако абсолютной уверенности в этом нет. Что и пугает. Шансы на то, что астероид все-таки врежется в Землю, составляют 1 к 7299. Подобная вероятность столкновения считается весьма высокой.

Астероид 2006 QV89 впервые заметили 29 августа 2006 года. Определили, что он вращается вокруг Солнца, делает один оборот за 475 дней. Но точно пока не обмерили. По приблизительным оценкам, диаметр астероида может составлять от 40 до 100 метров.

Время от времени глыба пересекает орбиту Земли. Что собственно и делает этот самый 2006 QV89 опасным. Потенциально опасным.

Траектория 2006 QV89

Если оправдаются худшие прогнозы, то 9 сентября 2019 года астероид войдет в атмосферу Земли на скорости 12,28 километров в секунду. Это не очень быстро, но хватит, чтобы разрушить какой-нибудь город среднего размера.

Согласно благоприятным прогнозам, астероид пролетит почти в 7 миллионах километров от Земли. Это очень далеко

В списке, который недавно обнародовало Европейское космическое агентство (ESA), несколько сотен потенциально опасных объектов. Астероид 2006 QV89 — ближайший незваный гость. Но не самый «вероятный». 1 к 16 — таковы шансы на столкновение с Землей у астероида 210RF12. Его опасного визит придется ждать до 5 сентября 2095 года. Большой беды от этой глыбы в любом случае не будет — она всего 9 метров в диаметре.

А вот удар астероида 1950 DA грозит глобальной катастрофой. Его диаметр 2 километра. К счастью, судьба отпускает нам довольно много времени — до 23 часов 48 минут 16 марта 2880 года. А там — кто знает... Шансы столкновения 1 к 7042. Хотя по некоторым оценкам, они составляют 1 к 300. Определиться точне можно будет не раньше 2032 года, когда 1950 DA окажется в поле зрения радаров.

Кстати, из «грозного» списка следует, что в 2019 году — 24 ноября - к Земле приблизится еще один крупный астероид - 400-метровый 2017RZ17. Астрономы считают его опасным. Но вероятность столкновения с нашей планетой пока не определили. Что тревожит.