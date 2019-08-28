СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-28T13:49:34+03:00

Песков: Кремль никогда не говорил о дате обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Кремле никогда не давали информацию о дате обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В Кремле никогда не говорили о том, что на сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация. Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал», - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru адвокат находящихся в Киеве российских граждан Валентин Рыбин сообщил о переносе даты обмена на неопределённый срок из-за отсутсвия указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании, что, по его мнению связано с оппонентами украинского лидера, которые хотят обрушить его рейтинг.

Ранее адвокат сообщал о скором завершении необходимых юридических процедур и осуществлении обмена на текущей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU