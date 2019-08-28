Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли на неопределенный срок

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-28T10:50:00+03:00

Адвокат россиян предположил, что отсутствие указа о помиловании связано с желанием обрушить рейтинг Зеленского

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Дата обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией перенесена на неопределённый срок поскольку нет указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании. Об этом сообщил адвокат находящихся в Киеве российских граждан Валентин Рыбин.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании», — цитирует ТАСС слова адвоката,

Рыбин предположил, что отсутствие указа скорее всего связано с тем, что в офисе украинского лидера есть силы, «которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг».

Напомним, ранее адвокат россиян сообщал, что в Киеве завершается юридическую процедуру оформления участников обмена, ожидается подписание указа о помилование и обмен должен состоятся до конца текущей недели. Незадолго до этого глава незалежной заявил, что лично занимается данным вопросом и результаты должны появиться в ближайшие дни.

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Это событие подтверждает слухи о предстоящем обмене (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU