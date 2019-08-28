Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли на неопределенный срок
Дата обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией перенесена на неопределённый срок поскольку нет указа украинского президента Владимира Зеленского о помиловании. Об этом сообщил адвокат находящихся в Киеве российских граждан Валентин Рыбин.
«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании», — цитирует ТАСС слова адвоката,
Рыбин предположил, что отсутствие указа скорее всего связано с тем, что в офисе украинского лидера есть силы, «которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг».
Напомним, ранее адвокат россиян сообщал, что в Киеве завершается юридическую процедуру оформления участников обмена, ожидается подписание указа о помилование и обмен должен состоятся до конца текущей недели. Незадолго до этого глава незалежной заявил, что лично занимается данным вопросом и результаты должны появиться в ближайшие дни.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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