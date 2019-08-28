2019-08-28T13:54:51+03:00
Политика

Песков: Кремль не выдвигает условий для саммита в "нормандском формате"

Пресс-секретарь президента отметил, что перед саммитом должна пройти встреча помощников глав государств
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке к новому саммиту в "Нормандском формате". По его словам, перед ним должна состоятся встреча внешнеполитических помощников лидеров России, Германии, Франции и Украины.

- У Кремля нет условий для саммита в «нормандском формате», но помощники должны проделать домашнюю работу и подготовить результативную встречу, - приводит слова Пескова ТАСС.

При этом, точную дату встречи помощников пресс-секретарь пока не назвал.

Ранее Песков также подтверждал, что саммит в "Нормандском формате" поддерживают все четыре стороны: Германия, Россия, Франция и Украина. Эта встреча обсуждалась и на последних переговорах Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном. Главы государств отметили ведущую роль этого саммита в урегулировании конфликта на Украине. Пока известно, что встреча пройдет в Париже в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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