2019-08-28T00:58:42+03:00
Политика

Песков рассказал об активном диалоге о возобновлении «нормандского формата»

По его словам, «за» выступают лидеры России, Украины, Франции и Германии
Мария ИГНАТЬЕВА
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Представитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАССПредставитель Кремля Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сейчас ведется диалог о возобновление переговоров в «нормандском формате».

- Очень активно идет разговор о возобновлении работы «нормандского формата» на высшем уровне. Эту идею поддерживают все: и Берлин, и Париж, и президент Зеленский, и президент Путин, - сказал в интервью «Первому каналу» Песков.

Он также сообщил, что для начала будет проведена экспертная оценка, которая должна показать результативность договоров. Только после этого примут решение о проведение саммита.

Сайт kp.ru писал, что «нормандский формат» обсуждался также на последней встрече президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрон. Саммит пройдет в Париже. Германия и Франция планируют провести его на высшем уровне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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