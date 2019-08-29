2019-08-29T03:51:34+03:00
В мире

В США погибла гонщица и телеведущая Джесси Комбс

Она разбилась при попытке установить новый мировой рекорд скорости на реактивном автомобиле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Джесси Комбс была известна в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах»Джесси Комбс была известна в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», 27 августа разбилась насмерть при попытке установить новый мировой рекорд скорости на реактивном автомобиле, передает телеканал ABC News со ссылкой на местные власти и семью телезвезды.

39-летняя Джесси Комбс погибла в пустыне Алворда (штат Орегон), где она собиралась разогнаться до 996 километров в час, мчась по дну высохшего озера.

Гонщица хотела вновь побить собственный рекорд: в 2013 году Джесси Комбс разогналась до 632 километров в час, обновив рекорд, державшийся целых 48 лет, а через три года, в 2016-м, ей удалось установить новое достижение, разогнавшись на реактивном автомобиле до 769 км/час.

Комбс в разное время была соведушей в таких популярных американских телепередачах, как «Крутой тюнинг», «Экстрим 4х4» и «Разрушители легенд».

Напомним, как писал сайт kp.ru, чуть меньше двух недель назад в Новом Орлеане (американский штат Луизиана) разбился двухместный легкомоторный самолет, за штурвалом которого находился известный в Штатах каскадер Франк Аугустус. Его единственным пассажиром была журналист и телеведущая Нэнси Паркер, которая 23 года проработала на канале Fox 8. Когда случилась авария, она снимала для телевидения сюжет о фигурах высшего пилотажа и работе каскадеров. В результате крушения погибли оба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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