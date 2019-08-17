2019-08-17T08:41:18+03:00
Происшествия

В США разбился небольшой самолет, погибли два человека – каскадер и телеведущая

Крушение произошло в Новом Орлеане, когда журналист телеканала Fox снимала сюжет о фигурах высшего пилотажа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожарные и полиция работают на месте крушенияПожарные и полиция работают на месте крушенияФото: Кадр видео
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В пятницу, 16 августа, в Новом Орлеане (американский штат Луизиана) разбился двухместный легкомоторный самолет, в результате погибли два человека – и пилот, и пассажир, сообщает телеканал Fox News.

За штурвалом воздушного судна Pitts S-2B 1983 года выпуска находился известный в Штатах каскадер Франк Аугустус, а его пассажиром была журналист и телеведущая Нэнси Паркер, которая 23 года проработала на канале Fox 8. Когда случилась авария, она снимала для телевидения сюжет о фигурах высшего пилотажа и работе каскадеров.

Уточняется, что крушение произошло около 15:00 по местному времени (22:00 мск). Самолет по невыясненным пока причинам упал вскоре после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.

Причины произошедшего выясняются, начато расследование.

Стоит отметить, что в США нередко разбиваются небольшие частные самолеты. Как писал сайт kp.ru, жертвами одного из таких крушений в Техасе стали десять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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