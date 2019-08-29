2019-08-29T06:44:05+03:00
Происшествия

При взрыве газа в Львовской области погибли не менее шести человек

Жертв может быть больше, спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разбор завалов продолжаетсяРазбор завалов продолжаетсяФото: REUTERS
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За сутки украинские спасатели, работающие на месте взрыва бытового газа в одном из жилых домов города Дрогобыч Львовской области обнаружили под завалами тела еще пяти погибших, в том числе одного ребенка. Об этом утром в четверг, 29 августа, сообщил областной главк Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще семь были госпитализированы. Таким образом, жертвами взрыва стали как минимум шесть человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

В ликвидации последствий аварии участвуют 470 человек, задействовано 75 единиц техники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в четырехэтажном жилом доме прогремел в ночь на среду, 28 августа, когда люди спали. В результате разрушен целый подъезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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