При взрыве газа в Львовской области погибли не менее шести человек
За сутки украинские спасатели, работающие на месте взрыва бытового газа в одном из жилых домов города Дрогобыч Львовской области обнаружили под завалами тела еще пяти погибших, в том числе одного ребенка. Об этом утром в четверг, 29 августа, сообщил областной главк Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще семь были госпитализированы. Таким образом, жертвами взрыва стали как минимум шесть человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.
В ликвидации последствий аварии участвуют 470 человек, задействовано 75 единиц техники.
Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в четырехэтажном жилом доме прогремел в ночь на среду, 28 августа, когда люди спали. В результате разрушен целый подъезд.
ИСТОЧНИК KP.RU