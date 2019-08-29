При взрыве газа в Львовской области погибли не менее шести человек

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-29T06:44:05+03:00

Жертв может быть больше, спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии

Изменить размер текста: A A

За сутки украинские спасатели, работающие на месте взрыва бытового газа в одном из жилых домов города Дрогобыч Львовской области обнаружили под завалами тела еще пяти погибших, в том числе одного ребенка. Об этом утром в четверг, 29 августа, сообщил областной главк Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще семь были госпитализированы. Таким образом, жертвами взрыва стали как минимум шесть человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

В ликвидации последствий аварии участвуют 470 человек, задействовано 75 единиц техники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв в четырехэтажном жилом доме прогремел в ночь на среду, 28 августа, когда люди спали. В результате разрушен целый подъезд.

ИСТОЧНИК KP.RU