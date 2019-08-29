У шести миллионов россиян предпенсионного возраста нет работы

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-29T07:12:28+03:00

Официально в России трудоустроены только 40% граждан, которым осталось меньше пяти лет до пенсии

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Из 10,1 миллиона россиян предпенсионного возраста официально трудоустроены только 40%, у шести миллионов граждан, которым осталось меньше пяти лет до пенсии, нет постоянной работы. При этом только часть из них закончили свою трудовую деятельность досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности, остальные просто не могут никуда устроиться.

Такой высокий уровень безработицы среди людей, обладающих богатым опытом в своих профессиях, специалисты объясняют нежеланием предпринимателей принимать на работу немолодых сотрудников, а также распространенностью так называемых неофициальных трудовых отношений.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо Пенсионного фонда России в Роструд, с которым ознакомилась редакция издания. В частности, в документе говорится, что в стране официально работают 1,8 миллиона мужчин 1959 – 1963 годов рождения и 2,2 миллиона женщин 1964 – 1968 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU