2019-08-29T13:13:26+03:00
Политика

Министерство обороны Германии не может обуть своих солдат

Бундесверу не хватает предметов первой необходимости
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Бундесверу не хватает снаряжения для исполнения обязанностей перед НАТОБундесверу не хватает снаряжения для исполнения обязанностей перед НАТОФото: EAST NEWS
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Немецкий Бундесвер испытывает острый дефицит предметов первой необходимости. Так, 183 тысячи солдат бундесвера смогли снабдить только 160 тысячами пар тяжелых армейских ботинок и 33 тысячами пар легких.

«Новости о плохом состоянии бундесвера в последнее время постоянно появляются в СМИ, и все это является правдой», - заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт связывает плачевное положение германских вооруженных сил не с плохи финансированием, а с развалом военного управления и бесконтрольным привлечением гражданских кадров в дела армии, сообщило немецкое издание Die Welt.

Также Рар критикует работу министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, в течении длительного срока уделявшей внимание исключительно вопросам демократизации армии и социальным вопросам, совершенно игнорируя непосредственные оборонные задачи. В результате реформ немецкая армия испытывает серьезные трудности: кроме проблем со снабжением солдат появился дефицит летной подготовки, приостановлена эксплуатация большого количества техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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