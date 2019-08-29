Министерство обороны Германии не может обуть своих солдат
Немецкий Бундесвер испытывает острый дефицит предметов первой необходимости. Так, 183 тысячи солдат бундесвера смогли снабдить только 160 тысячами пар тяжелых армейских ботинок и 33 тысячами пар легких.
«Новости о плохом состоянии бундесвера в последнее время постоянно появляются в СМИ, и все это является правдой», - заявил немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт связывает плачевное положение германских вооруженных сил не с плохи финансированием, а с развалом военного управления и бесконтрольным привлечением гражданских кадров в дела армии, сообщило немецкое издание Die Welt.
Также Рар критикует работу министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, в течении длительного срока уделявшей внимание исключительно вопросам демократизации армии и социальным вопросам, совершенно игнорируя непосредственные оборонные задачи. В результате реформ немецкая армия испытывает серьезные трудности: кроме проблем со снабжением солдат появился дефицит летной подготовки, приостановлена эксплуатация большого количества техники.
ИСТОЧНИК KP.RU