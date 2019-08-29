Поисковые системы обяжут удалять ссылки на пиратский контент за несколько часов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-29T13:44:05+03:00

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Роскомнадзор согласовал с сотрудниками «Яндекса» и Mail.ru Group, а также с телекомпаниями и онлайн-кинотеатрами поправки в закон «Об информации», благодаря которым поисковые системы обяжут удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов. Сообщила о готовящихся изменениях газета «Ведомости».

У правообладателей не будет необходимости обращаться в суд, говорится в документе. У них появится возможность выбрать компанию, которая в их интересах будет вести реестр пиратских ссылок. Затем Роскомнадзор проверит компанию. После поисковики должны будут подключиться к ее реестру за 10 дней и удалять в течение шести часов все новые ссылки. Также стало известно, что число реестров ограничивать не будут. Правообладатели в России не могли удалять ссылки на страницу в поисковиках. Правда у них имелась возможность оперативно блокировать доступ к самой странице.

В конце июня глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал современные методы борьбы с пиратством в интернете оптимальными.

В марте текущего года министр культуры Владимир Мединский в очередной раз высказал мнение о том, что необходимо избавляться от пиратства в сети. Тогда политик заверил, что в министерство внесен один соответствующий законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU