Меркель и Путин обсудили подготовку к саммиту в «Нормандском формате»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-08-29T14:02:28+03:00

В телефонном разговоре лидеры Германии и России также подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа через Украину

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В телефонном разговоре канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин договорились продолжать подготовку к саммиту в «Нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина), а также выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Участники разговора в контексте Украины согласились продолжить подготовку к саммиту в "нормандском формате" Германия, Франция, Россия, Украина с тем, чтобы способствовать реализации Минских договоренностей. Они подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих договорах по транзиту газа», - говорится в сообщение представителя немецкого правительства.

Лидеры Германии и России также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. Собеседники выразили поддержку деятельности спецпосланников ООН по Сирии и Ливии.

Напомним, накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского после его телефонной беседы с Меркель сообщили, что подготовительная встреча в «нормандском формате» на уровне советников лидеров стран «четверки» состоится 2 сентября. Незадолго до этого в Кремле сообщили о возобновление переговоров в «Нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU