2019-08-29T19:13:21+03:00
Спорт

Мирзов, Шюррле и Понсе выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру против "Браги"

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в Москве на "Открытие Арене"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мирзов появится с первых минут в составе "Спартака" на игру против "Браги".Мирзов появится с первых минут в составе "Спартака" на игру против "Браги".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 22 августа, пройдет матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой". Неделю назад команды сыграли в Португалии и тогда хозяева одержали победу со счетом 1:0. Сегодня должна решиться судьба путевки в групповой этап.

Оглашен стартовый состав Спартака на игру против Браги. С первых минут у команды Олега Конова сыграют Шюррле, Мирзов, Понсе - все новички этого сезона, которые могут играть в еврокубках за "Спартак".

Стартовый состав "Спартака": Максименко, Джикия, Жиго, Ещенко, Айртон, Гулиев, Зобнин, З.Бакаев, Шюррле, Мирзов, Понсе.

Запасные: Ребров, Кутепов, Рассказов, Умяров, Джано, С.Бакаев, Мельгарехо.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча квалификационного раунда Лиги Европы Спартак - Брага. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:15 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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