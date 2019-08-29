Мирзов, Шюррле и Понсе выйдут в стартовом составе "Спартака" на игру против "Браги"
В Москве на стадионе "Открытие Арена" в четверг, 22 августа, пройдет матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой". Неделю назад команды сыграли в Португалии и тогда хозяева одержали победу со счетом 1:0. Сегодня должна решиться судьба путевки в групповой этап.
Оглашен стартовый состав Спартака на игру против Браги. С первых минут у команды Олега Конова сыграют Шюррле, Мирзов, Понсе - все новички этого сезона, которые могут играть в еврокубках за "Спартак".
Стартовый состав "Спартака": Максименко, Джикия, Жиго, Ещенко, Айртон, Гулиев, Зобнин, З.Бакаев, Шюррле, Мирзов, Понсе.
Запасные: Ребров, Кутепов, Рассказов, Умяров, Джано, С.Бакаев, Мельгарехо.
Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча квалификационного раунда Лиги Европы Спартак - Брага. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:15 по московскому времени на стадионе "Открытие Арена" в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU