В профсоюзе студентов не одобрили идею переноса учебного года на 1 октября

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-30T11:24:56+03:00

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В Госдуме предлагают продлит летние каникулы еще на месяц, чтобы к учебе школьники и студенты приступали с 1 октября. Отстаивая свою позицию, депутат Василий Власов указал, что лишний месяц будущие выпускники смогут поработать, чтобы к концу учебы набрать большой опыт и хорошо трудоустроиться.

Комментируя данную инициативу в Российском профсоюзе школьников и студентов отметили, что данное заявление «очередная попытка найти инфоповод из ниоткуда».

Парламентарию напомнили что основная задача школьников и студентов – учиться, и если они устраиваются на подработку летом, то это не из-за стремления набраться опыта, а чтобы заработать деньги.

- Когда студенты начнут работать, то отпуска будут намного меньше, чем каникулы. Если следовать логике Василия Власова, то нужно добиваться того, чтобы и отпуска на работе длились по три-четыре месяца. Если у депутата есть желание выступить с нужно й инициативой, то стоит задуматься, почему студенты вынуждены подрабатывать. Возможно дело в мизерных стипендиях, - комментирует ФАН зампредседателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный.

ИСТОЧНИК KP.RU