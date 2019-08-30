2019-08-30T12:14:40+03:00
Общество

Роскачество развенчало мифы о недорогом вине

Найти хороший напиток дешевле 500 рублей вполне реально
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Цена импортного вина складывается по большей части из пошлин, а вот российское вино этой проблемы лишеноЦена импортного вина складывается по большей части из пошлин, а вот российское вино этой проблемы лишеноФото: Андрей АБРАМОВ
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Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский рассказал о мифах про дешевое вино. Оказалось что цена слабо связана с качеством, если речь идет об отечественной продукции.

Лоевский обьяснил, что миф об отсутствии нормальных напитков в категории до 500 рублей связан с экспортной продукцией, чья цена преимущественно складывается из таможенных пошлин и акцизов. Например французское вино, стоящее в России 350 рублей на родине стоит не больше 100, то есть относится к самому ценовому «дну».

А вот российское вино вполне может стоить недорого и попадать под ГОСТ, среди исследованных Роскачеством 320 вин, в нормы качества попали 200. Преимущественно это молодые вина, не предназначенные для выдержки более полутора лет, сообщает РИА Новости.

Ведомство предлагает полагаться в выборе на год урожая и географическое происхождение напитка. Вино должно быть прозрачным и не иметь осадка. При этом пугаться слова «виноматериал» в составе не стоит, так называется любое вино, выдерживающееся в бочке, а не в бутылке. Это лишь технологический метод и так делаются в том числе и вина премиумного сегмента, ценой в тысячи евро.

Ранее Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом провели большое исследование отечественного винного рынка и составили рейтинг по стобалльной шкале из 211 отечественных вин. В него вошли 78 красных, 56 белых, 9 розовых и 38 игристых вин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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