2019-08-30T13:09:40+03:00
Экономика

В июле россияне взяли рекордное количество кредитов на автомобили

Больше всего автокредитов в июле взяли в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Рост популярности оформления займа на автомобиль эксперты объясняют возобновлением действия госпрограмм льготного приобретения автомобилейРост популярности оформления займа на автомобиль эксперты объясняют возобновлением действия госпрограмм льготного приобретения автомобилейФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Российские банки за июль выдали гражданам 70 миллиардов рублей автокредитов, это рекордный показатель за последние пять лет.

В первую тройку городов-рекордсменов по сумме взятых автолюбителями кредитов попали Москва (7,46 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (5,13 миллиарда рублей) и Краснодар (2,73 млрд рублей). Рост популярности оформления займа на автомобиль эксперты объясняют возобновлением действия государственных программ льготного приобретения автомобилей.

"В июле 2019 года выросли как количество выданных автокредитов, так и их объемы. Этому, в первую очередь, способствовало выделение с 1 июля дополнительных средств на реализацию государственных программ льготного автокредитования. В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому" - передает "Российская газета" слова директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о продлении программы льготного автокредитования до 2020 года, а также о необходимых для его получения условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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