Программа льготного автокредитования в России: выгодно, но не всем

СЕГОДНЯ 00:30 2018-08-15T01:25:44+03:00

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Россияне смогут и дальше брать льготные кредиты на покупку новых автомобилей. Программу поддержки автопрома решили продлить до 2020 года. Это позволит в 2018 году реализовать по механизму льготного автокредитования 45 100 автомобилей.

Самые выгодные условия у жителей Дальнего Востока. Для них по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» скидки увеличены до 25% от стоимости приобретаемого авто. Логика понятна. Чиновники хотят отучить дальневосточников ездить на старых японских «праворульках», но процесс идет со скрипом. Людям привычнее купить привезенную из Японии «Короллу» или «Корону», а потом ремонтировать ее, устанавливая запчасти с авторазборок. А государству с такого автобизнеса что взять? Для казны лучше произвести комплектующие и собрать саму машину здесь, чтобы создать рабочие места, обеспечить налоги и прочие платежи. Ведь программа распространяется именно на машины российской сборки.

Скидку покроет бюджет

Для жителей остальных регионов скидка останется той же, что и была с 2015 года, - 10%. Разницу для покупателя покрывает банк, а потом ее возмещает бюджет. На эти цели будет направлено 15 миллиардов рублей - таков общий объем финансирования программы льготного автокредитования.

Банкам такая поддержка, естественно, нравится, она позволяет им заполучить клиентов, но остаться при своих деньгах. Автодилерам еще лучше: они увеличивают свои продажи. Рынок новых автомобилей проснулся, за полгода продажи выросли на 18%.

В чем подвох?

Покупателям надо понимать, что выгода от участия в программе есть, но многое зависит от суммы первоначального взноса. Человек получает единовременную скидку в размере 10% от стоимости автомобиля. Субсидия прибавляется к первоначальному взносу (условия программы - см. ниже). То есть, не имея ни копейки, машину не купить. Или придется брать еще один кредит - потребительский - на первоначальный взнос. И тут уже процентная ставка будет обычной, без льгот.

Кстати, на днях правительство тоже на три года продлило программу льготной аренды автотранспорта с правом его выкупа - лизинга. С использованием этого вида господдержки компании и автомобилисты смогут приобрести не менее 4000 единиц легковых автомобилей российского производства, а также автобусов и грузовиков.

СПРАВКА «КП»

Требования к заемщику: без машины или с двумя детьми

Схемы льготного автокредитования действуют с 2015 года. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предполагают предоставление банком скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля (а теперь - до 25% стоимости автомобиля, приобретаемого на территории Дальневосточного федерального округа) с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.

Субсидию оформляют в банке при выдаче автокредита, но не всякий россиянин сможет получить скидку. К участию в программе «Первый автомобиль» допускаются лишь те, у кого еще формально (с регистрацией в ГИБДД на его имя) не было машины. А для программы «Семейный автомобиль» на момент заключения кредитного договора нужно иметь минимум двоих несовершеннолетних детей. Для подтверждения того, что покупатели не заключали в 2017 - 2018 годах кредитных договоров на приобретение автомобиля, надо предоставить отчет из бюро кредитных историй, а также дать обязательство не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями заемщиков в банк. Ну и нужно быть обладателем водительского удостоверения.

Срок кредита по программе льготного автокредитования - 3 - 5 лет.

Ограничение стоимости автомобиля - 1,45 млн. рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Две педали лучше трех

В первом полугодии 2018 года в России было куплено около 440 тысяч новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической коробкой. Красивое число от «Автостата»: доля «автоматических» машин составляет 55,5% от общего объема российского рынка.

Речь идет о всех вариантах коробок передач, не требующих ручного переключения. Это и классические «автоматы», и бесступенчатые вариаторы, и «роботы» любой конструкции.

Инженеры совершенствуют КПП, теперь уже и 5-метровый внедорожник может иметь вариатор, а на бюджетной малолитражке может стоять двухдисковый «робот», подобный тем, что еще не так давно были только у дорогущих спорткаров. «Автоматы» перестали тупить и заставлять мотор тратить больше топлива, напротив, современные коробки, особенно роботизированные с двойным сцеплением, переключаются быстрее и умеют лучше экономить топливо, чем это делает даже самый опытный водитель.

За АКПП и два других фактора: заторы на улицах и растущее число женщин за рулем. Дергаться в пробках на механике - удовольствие не из приятных, а представительницы прекрасной половины склонны выбирать более удобные машины.

Словом, выбор огромный. Вот только покупателю теперь нужно изучать матчасть. Иначе плата за комфорт будет чрезмерно высокой.