2019-08-30T13:49:36+03:00
Общество

«Евровидение-2020» примет Роттердам

Участники музыкального конкурса будут выступать на сцене в международном центре Rotterdam Ahoy
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме
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«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме на сцене в международном центре Rotterdam Ahoy. Об этом сообщил исполнительный продюсер музыкального конкурса Ситсе Баккер.

«Мы выбираем концертный зал Ahoy, который, по нашим оценкам, является наиболее подходящей площадкой для производства с использованием самых современных технологий трех телешоу с общей аудиторией в 180 млн зрителей», - сказал он, отметив, что Роттердам комиссия является «не только город с особой историей и неоспоримыми отличительным чертами».

Напомним, ранее принимать Евровидение отказалась столица Нидерландов. Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщили, что концертный зал Ziggo Dome уже забронированы, а попытки найти другое место оказались безуспешными. Незадолго до этого. Незадолго до этого Гаага и Бреда также отказались провести у себя музыкальный конкурс.

Как писал ранее сайт kp.ru, Нидерланды в пятый раз примут европейский музыкальный конкурс. Ранее Евровидение принимали Хилверсюм в 1958 году, Амстердам в 1970 и Гаага в 1976 и 1980 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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