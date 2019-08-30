Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-30T15:36:07+03:00

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На западе Варшавы взорвался автомобиль, перевозивший газовые баллоны. В результате инцидента есть пострадавшие и, возможно, погибшие. Информацию уже подтвердили в пресс-службе Городской стражи и полиции, однако данные все еще уточняются.

Известно, что взрыв прогремел в пятницу, 30 августа, на улице Вроцлавской в районе Бемово. Место происшествия все еще оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Участок дороги, на которой произошло ЧП, также перекрыт.

Место инцидента оцеплено. Фото: strazmiejska.waw.pl

Сила взрыва была настолько велика, что обломки машины разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Сотрудники Городской стражи эвакуировали жителей ближайшего дома. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Ведутся аварийные работы.

Пострадавшие доставлены в больницы, но их число не сообщается. Что касается жертв ЧП, но согласно данным радиостанции RMF FM, их двое - водитель и случайный прохожий.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце еще один взрыв газа прогремел в жилом доме польского Бытома. Погибли три человек, еще четверо пострадали.

В варшавском районе Бемово произошел взрыв автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU