СЕГОДНЯ 19:33 2019-07-06T19:33:42+03:00

В Польше погибли три человека при взрыве газа в жилом доме. Фото: скрин с видео

Еще четыре человека доставлены в больницу [видео]

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Три человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Бытом в Шленском воеводстве на юге Польши. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь бытомской полиции Анна Ленкевич.

"Были эвакуированы все жители. Погибла женщина и двое детей", - рассказала она. По словам Ленкевич, еще четыре человека попали в больницу.

Со своей стороны, мэр города уточнил, что причиной инцидента стал взрыв баллона с газом, после которого вспыхнул пожар. В настоящий момент возгорание потушено. По предварительным данным, эвакуированные жители пока не смогут вернуться в свои квартиры.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в городе Коврове Владимирской области произошел серьезный пожар. Он начался из-за хлопка газа. В результате инцидента погиб один мужчина и пострадали еще 10 человек, двое из них в реанимации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/718780" frameborder="0"></iframe> Три человека погибли в результате взрыва газа в жилом доме в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU