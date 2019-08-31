Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.
На встрече с юными журналистами, он отметил, что в жизни надо пробовать разные вещи и направления. Несмотря на мечты, идея стать рок-музыкантом не удалась, также как и бизнес в области ритейла. Полным провалом закончилась затея по производству кухонной плитки, сообщает The Mirror.
На вопрос, всегда ли он стремился стать лидером страны, Джонсон ответил: «У меня было множество устремлений».
Борис Джонсон возглавляет Консервативную партию Великобритании. Он заступил на пост премьер-министра 24 июля, сменив Терезу Мэй. С 2006 по 2018 Джонсон руководил Министерством иностранных дел, а в период с 2008 по 2016 был избран мэром Лондона.
Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.Люди не верили, а он всё-таки стал премьер-министром Великобритании!
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ИСТОЧНИК KP.RU