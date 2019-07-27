Борис Джонсон: У меня не было тысячи женщин - поменьше!

НЕ ПОБОЯЛСЯ ОТДАТЬ ЛАВРОВУ ПАЛЬТО

В декабре 2017-го Борис Джонсон в качестве министра иностранных дел Британии посетил Москву. Это был первый за 5 лет визит к нам главы Форин-офиса, и проходил он на фоне рекомендаций «Таймс» (на полном серьезе): водку не пить, за продуктами следить (тогда не было еще никаких «Новичков» и Скрипалей), телефон и гаджеты не брать, в лифте в одиночку не ездить, на женщин не заглядываться!

- Как только я сюда приехал, я тут же отдал свое пальто, все, что у меня было в карманах, и мои перчатки Сергею Лаврову. Это свидетельствует о моем доверии. Я знал, что он присмотрит за ними и ничего дурного не произойдет, - объявил Джонсон, а на реплику хозяина о пустых карманах мгновенно среагировал: - То есть вы уже обыскали карманы?!

ГОРДИЛСЯ ОТНОШЕНИЯМИ С ГЛАВОЙ РОССИЙСКОГО МИДа

- У меня есть предки в Москве. Уверен, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис. Думаю, Борисов на этом посту еще долго не будет. Наши отношения с Сергеем (Лавровым. - Ред.) намного лучше, чем между Черчиллем и Сталиным.

- Что касается доверия, я доверяю Борису и доверяю ему настолько, что готов даже звать его не Бо`рисом, а Бори`сом, - шутил в ответ Лавров.

В бытность мэром британской столицы Борис Джонсон не стеснялся демократично проехаться по улицам Лондона на велосипеде.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПРОИГНОРИРОВАЛ ТРАМПА

- Борис Джонсон - хороший человек, он жесткий, но он умный. Его называют британским Трампом. Они там меня любят, и это то, что им нужно. Борис хорош, и он сделает свою работу, - так Дональд Трамп отреагировал на избрание нового британского премьера.

Но трения между двумя лидерами возникли еще в июне. Президент США разговаривал с тогда еще кандидатом Джонсоном по телефону и предложил встретиться. Но, как рассказали источники в окружении Бориса, тот идею отклонил. А ранее вообще назвал ситуацию, когда его в Нью-Йорке из-за отдаленного сходства с Трампом приняли на улице за американского лидера, «худшим днем в своей жизни».

Кот Ларри живет в официальной резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне уже восемь лет. Теперь его место займет пес?Фото: REUTERS

НЕИСПРАВИМЫЙ БАБНИК

Несмотря на то что по внешности Джонсон отнюдь не Ален Делон, он неисправимый бабник. Может, дело в харизме? Вторая официальная жена Марина Уилер увела его у первой супруги после шести лет брака. И прожила с ним 25 лет, периодически выгоняя его из дома и принимая обратно. Марина родила ему двух дочерей и двоих сыновей, а позже узнала о существовании у мужа внебрачной дочери от искусствоведа Хелен Макинтайр. Дважды беременела от него писательница Петронелла Уайетт, но первая беременность закончилась выкидышем, а вторая - абортом. Уже будучи в статусе министра иностранных дел, Джонсон не смог скрыть и связи с журналисткой Анной Фазакерли. В 2018 году Борис и Марина объявили о расставании.

- Он эгоистичный ублюдок. Мама больше никогда его не примет, - приводил таблоид The Sun слова 25-летней дочери Джонсона Лары, которые она якобы сказала своим подружкам.

И вот новая пассия. 31-летняя Кэри Симондс, внебрачная дочь основателя газеты The Independent, бывший пресс-секретарь консервативной партии, уволенная, по слухам, как раз за связь с Джонсоном. Пока на Даунинг-стрит она входит через подъезд для сотрудников, но британские СМИ уверены, что скоро зайдет через парадный как супруга. Осталось дождаться развода. В день избрания Джонсона она стояла в толпе его соратников с кольцом на безымянном пальце. Журналисты называют ее первой леди Великобритании, причем со скверным характером, и прогнозируют, что она точно не останется в тени мужа.

У нынешней возлюбленной Джонсона Кэри Симондс журналисты заметили на безымянном пальце кольцо. Похоже, скоро Борис сыграет свадьбу в третий раз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. В его роду были и министр внутренних дел последнего великого визиря Османской империи в 1922 году, и черкешенка, и выходец из России - ученый-историк, и американская переводчица. Окончил Оксфорд, работал журналистом в британских СМИ. В 2001 году прошел от консервативной партии в палату общин. В 2008 году избран мэром Лондона, в 2012-м переизбран на второй срок. В 2016 - 2018 годах - министр иностранных дел Великобритании. 23 июля 2019 года стал лидером консервативной партии. С 24 июля 2019 года - премьер-министр Британии.

ЕГО ПЕРЛЫ

«Голосование за тори позволит вашей жене увеличить грудь и повысит ваши шансы на приобретение BMW M3».

«Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья: мою риторику критикует односложный австрийский киборг».

«Количество женщин, с которыми я спал, гораздо меньше тысячи».

«Если Билл Клинтон умудряется справляться со своей женой, он справится и с любым глобальным кризисом в мире».

«Если солдаты Путина помогли выбросить маньяков из Пальмиры, то (и мне больно это признавать) это очень хорошо говорит о русских. Они сделали так, что Запад выглядит неэффективным, так что пора нам сделать выводы».

«Трамп потрясающе невежественный тип, явно не в своем уме».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новосел заведет собаку

Старожил резиденции (с 2011 года, еще при премьере Кэмероне) и ее главный мышелов кот Ларри подвергнется двойному стрессу. Мало того что новый хозяин, так теперь еще и пес. Как пишет The Daily Mirror, Борис Джонсон решил завести собаку, которая составила бы ему компанию.

В общем, на Даунинг-стрит заискрит!

ПРОГНОЗЫ РАЗВЕДЧИКА...

Михаил БОГДАНОВ, ветеран Службы внешней разведки России, работал в Англии:

Англичане любят эксцентриков

- Кому-то он может показаться придурком, а он умный аристократ и просто может себе позволить такой стиль. Англичане любят эксцентриков. Что касается нас, то Россия сейчас у них далеко не в приоритете. Но я не думаю, что впереди дальнейшее ухудшение отношений с нашей страной, ниже уже некуда. Вспомните, что Черчилль тоже был этаким «бычком-эксцентриком» и в разное время относился к нам по-разному. Джонсон не станет умышленно поднимать тему Скрипалей. Так что ожидаю какого-то позитива и никаких «Новичков».

...И ПОЛИТИКА

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:

Будет еще хуже

- Наши отношения с этой страной будут только ухудшаться. Британцы во все времена относились к нам плохо. Они всегда привечали в Лондоне перебежчиков из России, врагов нашей страны. Покойный Березовский, Чичваркин, называющий русских террористами, и многие другие. Скрипалей придумали. Подлая политика Лондона в отношении нас продолжается столетиями, и Джонсон останется ей верен.

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