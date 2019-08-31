СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-31T11:26:17+03:00

В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В армянском городе Гюмри 30 человек были экстренно госпитализированы с признаками отравления после свадьбы в одном из местных ресторанов.

Состояние пострадавших оценивается как легкое и средней тяжести.

- Доставленные в инфекционную больницу Гюмри граждане праздновали свадьбу в ресторане "Двин"… На данный момент госпитализированы 30 больных, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести…, - сообщили в Минздраве страны.

Также известно, что на данный момент эксперты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний проводят лабораторные исследования продуктов, которыми, по предварительным данным, могли отравиться посетители ресторана, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях в Москве пенсионер умер, отравившись арбузом. Мужчина прибежал в поликлинику со словами, что у него внутри все горит.

ИСТОЧНИК KP.RU