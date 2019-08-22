В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом
Мужчина прибежал в поликлинику со словами, что у него внутри все горит
Причиной смерти стало тяжелое отравлениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как удалось выяснить kp.ru, в медицинское учреждение пришел 72-летний мужчина, дедушка жаловался врачам, что у него сильно болит живот.
- Мужчину сразу отправили в реанимацию, где спустя какое-то время он скончался, - рассказал источник в правоохранительных органах.
Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям. Уже сейчас в больницу приехали сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным проекта Baza инцидент произошел в центре столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU