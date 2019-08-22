2019-08-22T19:14:33+03:00
Происшествия

В Москве пенсионер умер, отравившись арбузом

Мужчина прибежал в поликлинику со словами, что у него внутри все горит
Иван РУНЕВ
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Причиной смерти стало тяжелое отравлениеПричиной смерти стало тяжелое отравлениеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как удалось выяснить kp.ru, в медицинское учреждение пришел 72-летний мужчина, дедушка жаловался врачам, что у него сильно болит живот.

- Мужчину сразу отправили в реанимацию, где спустя какое-то время он скончался, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Причиной смерти стало тяжелое отравление. Где и как приобретался арбуз предстоит выяснить полиции и следователям. Уже сейчас в больницу приехали сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данным проекта Baza инцидент произошел в центре столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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