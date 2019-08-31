2019-08-31T14:25:34+03:00
В мире

В Гонконге митингующие забросали коктейлями Молотова местную полицию

Ранее сообщалось, что в результате протестов были задержаны более 20 человек
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Гонконге митингующие забросали коктейлями Молотова местную полициюВ Гонконге митингующие забросали коктейлями Молотова местную полициюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время нового митинга в Гонконге протестующие забросали коктейлями Молотова местную полицию.

Ранее сообщалось о том, что в результате протестов были задержаны 20 человек.

Напомним, демонстрации в Гонконге продолжаются с начала июня текущего года после предложения городских властей выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга не имеется соглашения, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях более 1,7 млн человек приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге. Акция протеста прошла в парке Виктория и парализовала улицы города. Днем ранее в Гонконге тысячи учителей вышли на антиправительственный митинг. Они выступили против нового закона об экстрадиции подозреваемых из Гонконга а Китай. А также потребовали расследовать инциденты применения силы полицией в отношении демонстрантов предыдущих пикетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство РФ одобрило выделение средств из бюджета на здравоохранение в регионах
Защитник Начо Монреаль стал игроком "Реал Сосьедада"
В Московской области спасший девочку от травмы велосипедист восхитил пользователей соцсетей
В Подмосковье жестко приземлился легкомоторный самолет, погиб пилот
Путин поздравил президента Киргизии с Днем независимости
В Индии количество пострадавших в результате взрыва на химическом заводе увеличилось до восьми
Капитану "Ювентуса" Джорджио Кьеллини будет сделана операция
В Калифорнии убийце Роберта Кеннеди нанесли многочисленные ножевые ранения в тюрьме
Умерла Валери Харпер: звезда сериала "Отчаянные домохозяйки"
В армянском Гюмри 30 человек отравились на свадьбе
От перерасчета пенсий до регистрации беспилотников: что изменится с сентября 2019 года в российских законах
Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году
Минимум 10 подростов пострадали в результате стрельбы в Алабаме
В аэропортах Москвы отменен и задержаны более 100 рейсов
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США
Google заплатит штрай $200 миллионов за сбор данных несовершеннолетних на YouTube