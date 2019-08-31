В Гонконге митингующие забросали коктейлями Молотова местную полицию

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-31T14:25:34+03:00

Ранее сообщалось, что в результате протестов были задержаны более 20 человек

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Во время нового митинга в Гонконге протестующие забросали коктейлями Молотова местную полицию.

Ранее сообщалось о том, что в результате протестов были задержаны 20 человек.

Напомним, демонстрации в Гонконге продолжаются с начала июня текущего года после предложения городских властей выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга не имеется соглашения, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях более 1,7 млн человек приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге. Акция протеста прошла в парке Виктория и парализовала улицы города. Днем ранее в Гонконге тысячи учителей вышли на антиправительственный митинг. Они выступили против нового закона об экстрадиции подозреваемых из Гонконга а Китай. А также потребовали расследовать инциденты применения силы полицией в отношении демонстрантов предыдущих пикетов.

ИСТОЧНИК KP.RU