СЕГОДНЯ 20:50 2019-08-18T21:01:39+03:00

Более 1,7 млн человек приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге Фото: СОЦСЕТИ

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Китайские СМИ сообщают о том, что более 1,7 миллиона человек приняли участие в антиправительственном митинге в Гонконге в воскресенье, 18 августа.

Акция протеста прошла в парке Виктория и парализовала улицы города. К слову, население Гонконга составляет семь с половиной миллионов человек. В том числе шесть миллионов совершеннолетних, пишет South China Morning Post.

Уже несколько недель подряд в Гонконге продолжаются беспорядки из-за нового законопроекта об экстрадиции, который предусматривает выдачу подозреваемых Китаю.

Ранее сайт kp.ru писало том, что в субботу, 17 августа, в Гонконге тысячи учителей вышли на антиправительственный митинг. Они выступают против нового закона об экстрадиции подозреваемых из Гонконга а Китай. А также требуют расследовать инциденты применения силы полицией в отношении демонстрантов предыдущих пикетов.

ИСТОЧНИК KP.RU