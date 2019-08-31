Участники фестиваля в Норвегии разбились на вертолете

СЕГОДНЯ 21:09 2019-08-31T21:11:59+03:00

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На Севере Норвегии в результате падения вертолета погибли четыре человека. Всего на борту находилось шесть человек, включая пилота. Издание Verdens Gang сообщает, что воздушное судно упало в районе города Альта. Когда на место ЧП прибыли спасатели, один из пассажиров был жив – его госпитализировали. Поиски еще одного пассажира продолжаются. Его ищут на земле с помощью собак-спасателей, так и с воздуха – задействованы вертолеты спецслужб.

К юго-востоку от города Альта в эти дни проходит музыкальный фестиваль Hostsprell. Представители организаторов массового праздника сообщают, что вертолет направлялся как раз на площадку фестиваля.

- Участники летали туда-сюда, - рассказал Стиг Антон Элиассен из Alta Event. – Мы сейчас мало знаем об аварии, кто находился на борту.

Сегодня, 31 августа в Подмосковье также произошло падение вертолета. Очевидцы засняли падение воздушного судна в канал в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU