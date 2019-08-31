По факту падения вертолета в Клязьминское водохранилище возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту падения вертолета в Клязьминское водохранилище в Подмосковье. Как сообщили в следственном комитете, вертолет совершил жесткую посадку, в результате которой полностью затонул. На месте работают специалисты МЧС. По предварительным данным на борту находилось три человека, один из них ребенок. Их поиски продолжаются.
- Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - сообщили «Интерфаксу» представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.
На месте ЧП работают следователи. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего. В МЧС ранее сообщили, что причиной падения могло стать то, что лопасти вертолета зацепились за линии электропередач.
Упал вертолёт в Клязьминском водохранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU