В Польше заявили о готовности поставлять газ на Украину

СЕГОДНЯ 23:44 2019-08-31T23:44:08+03:00

В год незалежной пообещали шесть миллиардов кубометров голубого топлива

Изменить размер текста: A A

Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о готовности страны поставлять газ на Украину. По его словам, уже в 2021 году незалежная сможет получить шесть кубометров в год.

- В 2021 году мы сможем доставить на Украину важные шесть миллиардов кубических метров газа в год, - цитирует Наимского ТАСС.

Он также уточнил, что на данный момент Польша способна поставлять только полтора миллиарда кубометров в год.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU