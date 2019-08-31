В Польше заявили о готовности поставлять газ на Украину
В год незалежной пообещали шесть миллиардов кубометров голубого топлива
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Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил о готовности страны поставлять газ на Украину. По его словам, уже в 2021 году незалежная сможет получить шесть кубометров в год.
- В 2021 году мы сможем доставить на Украину важные шесть миллиардов кубических метров газа в год, - цитирует Наимского ТАСС.
Он также уточнил, что на данный момент Польша способна поставлять только полтора миллиарда кубометров в год.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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