2019-09-02T07:17:33+03:00
Общество

Минобороны может стать подрядчиком в строительстве космодрома «Восточный»

Его возведение началось в 2012 году
Мария ИГНАТЬЕВА
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Минобороны может стать подрядчиком в строительстве космодрома «Восточный»Минобороны может стать подрядчиком в строительстве космодрома «Восточный»Фото: пресс-служба Роскосмоса
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Военно-строительная публично-правовая компания, которую создало Министерство обороны России, может стать одним из подрядчиков во время строительства космодрома «Восточный» в Амурской области. Его возведение началось еще в 2012 году.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что ППК объединит все строительные активы ведомства, а нынешнему подрядчику - производственно-строительному объединению «Казань» предложат выполнение другой работы. Политик также отметил, что ход строительства первой и второй очереди объекта не устраивает всех.

- Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с «Восточного» ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», - заявил Борисов в интервью "Ведомостям".

Сайт kp.ru писал ранее о заявлении главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, что в 2020 году с космодрома «Восточный» проведут до шести пусков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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