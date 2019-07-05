2019-07-05T09:40:08+03:00
Наука

Роскосмос: Ракета "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Восточный

Это первый пуск в 2019 году с Дальнего Востока
Мария ИГНАТЬЕВА
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Роскосмос: Ракета "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома ВосточныйРоскосмос: Ракета "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома ВосточныйФото: пресс-служба Роскосмоса
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С космодрома Восточный на Дальнем Востоке успешно стартовала ракета "Союз-2.1б" с 33 спутниками. Это был первый пуск, который совершили в 2019 году в Амурской области. Запуск прошел согласно запланированного срока.

На ракете-носителе "Союз-2.1б” с разгонным блоком "Фрегат" также находился космический аппарат "Метеор-М” №2-2. Он войдет в российскую группировку спутников дистанционного зондирования Земли. Уже через час "Метеор-М" выйдет на орбиту средней высоты 832 километра. От ракеты-носителя отделился разгонный блок "Фрегат". Именно ему предстоит развести аппараты по трем разным орбитам.

- Космическая головная часть в составе разгонного блока "Фрегат", аппарата "Метеор-М" № 2-2, а также 32 спутников выведена на незамкнутую околоземную орбиту, - сообщили в Роскосмос.

Напомним, что несколько лет назад запущенный в космос спутник перестал выходить на связь. Возникла нештатная ситуация на этапе полета разгонного блока "Фрегат”. Предполагалось, что "Метеор-М" упал в Атлантический океан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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