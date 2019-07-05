2019-07-05T14:32:56+03:00
Наука

В 2020 году с космодрома Восточный проведут до шести пусков

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Роскосмоса Дмитрий РогозинГлава Роскосмоса Дмитрий РогозинФото: Иван ВИСЛОВ
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До шести пусков будут проведены с космодрома Восточный в 2020 году. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин после запуска ракеты "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" и 32 мини-спутниками.

"Мы надеемся, что космодром Восточный в следующем году будет гораздо более интенсивно работать. Мы планируем сюда переводить коммерческие и государственные пуски. В целом в следующем году от четырех до шести пусков мы планируем на Восточном провести", - приводит ТАСС слова Рогозина.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" состоялся в пятницу, 5 июля. На борту ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат" находились 32 спутника и аппарат "Метеор-М” №2-2, который должен выйти на орбиту средней высоты 832 километра. Запуск прошел в штатном режиме, сообщений о нештатных ситуациях не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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